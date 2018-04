Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, luni, ca va incerca o mediere intre Guvern si Banca Nationala a Romaniei si ca ii va chema la Cotroceni “si pe unii, si pe altii” in zilele urmatoare. Reacția șefului statului a venit in urma unor atacuri dure din ultime vreme ale coaliției PSD-ALDE, și in special…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Parlament, intrebat despre decizia majoritatii parlamentare de a infiinta o Comisie speciala care sa modifice legile securitatii nationale, ca este important ca acest demers sa fie facut in colaborare cu Presedintia, cu CSAT, cu Guvernul, Armata si…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, si-a anuntat, luni, intentia de a avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, despre actiuni de politica monetara si politica fiscala pe termen mediu si lung. Întrebat dacă inflaţia de 4,3% este una îngrijorătoare,…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri, referitor la cresterea dobanzii de referinta de catre Banca Nationala a Romaniei (BNR), ca orice crestere din aceasta zona este de luat in seama, iar ingrijorarea e in functie de impactul pe care il poate avea. El a explicat ca, in ceea ce…