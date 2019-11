"A doua zi de guvernare PNL... minciunile continua (detalii dupa #AMR12ziledemiere). Nu reusesc sa depaseasca nivelul clasei intai, cand vin de manute cu mama si tata, pentru a le da curajul sa paseasca in clasa frumos amenajata. Doar ca, daca in prima zi de scoala atitudinea e justificata de varsta frageda a protagonistilor principali, situatia e mult mai trista si grava avand in vedere ca vorbim despre guvernul unui stat european si democratic. Sa fie lipsa de autoritate sau incapacitatea de a-si asuma responsabilitatea unei guvernari si a deciziilor ce le presupune? Premierul nu are autoritate…