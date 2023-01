Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare mare in comuna suceveana Satu Mare in ajunul Bobotezei. Unul dintre cetațenii ei a ajuns la venerabila varsta de 100 de ani. Este vorba de Magdalena Buliga din satul Țibeni. Primaria condusa de primarul Toader Adrian Lavric nu a stat cu mainile in san și au sarbatorit-o pe Centenara impreuna…

- Momente emoționante luni, in a doua zi de Craciun, in comuna Horodnic de Sus. Pentru prima data, Primaria și Consiliul Local din Horodnic de Sus au sarbatorit „cuplurile de aur” ale comunei, familiile care au implinit peste 50 de ani de casatorie. Așa cum a declarat primarul Valentin Luța, acestea au…

- Primaria municipiului Radauți a sarbatorit astazi 17 cupluri care au implinit 50 de ani de casatorie. Evenimentul s-a desfașurat la sediul instituției cuplurile de aur primit de la primarul Andrei Bogdan Loghin cate o diploma, un buchet de flori și cate un mic premiu. ”A fost un moment emoționant și…

- Comunitatea din Berchișești a sarbatorit o centenara. Este vorba de Axenia Horga, care a implinit frumoasa varsta de 100 de ani. Primarul comunei, Violeta Țaran, a vizitat-o acasa pentru a-i face cadou un tort personalizat și un buchet de flori și pentru a-i ura ”la mulți ani” din partea intregii suflari…

- Comuna Berchișești a imbracat astazi haine de sarbatoare. Locuitorii au sarbatorit hramul comunei dar și pe Sfantul Ierarh Nicolae. Primarul Violeta Țaran a transmis un mesaj emoționat catre cetațenii sai: ”Astazi este Hramul Comunei Berchișești și o sarbatoare religioasa de mare importanța pentru lumea…

- In ziua pomenirii Sfintei Mare Mucenițe Ecaterina și a Sfantului Mare Mucenic Mercurie, 25 noiembrie 2022, Preasfințitul Parinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților, s-a aflat in mijlocul credincioșilor de la biserica de lemn din Radașeni, sfant locaș care a implinit…

- Fostul consilier județean PSD, Grigore Popa, a fost sarbatorit de social democrații suceveni la implinirea varstei de 99 de ani. Anunțul a fost facut de subprefectul Cristian Șologon. ”Am avut deosebita placere ca impreuna cu dl. Leopold Flandorfer in numele Organizației județene PSD Suceava, sa urez…

- Miercuri, 26 octombrie 2022, de la ora 11.00, in Aula Magna „Mihai Eminescu” a avut loc ceremonia care a marcat implinirea a 162 de ani de la fondarea Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC). Prof. univ. dr. Tudorel TOADER, rectorul UAIC, a deschis ceremonia: „La mulți ani intregii comunitați…