Etapele de sim racing din cadrul Racing League Romania vor beneficia de transmisiune ...

Stiri pe aceeasi tema

- Competitiile interne de handbal si pregatirea echipelor fiind oprite in aceasta perioada in Romania, din pricina pandemiei de coronavirus, jucatorii sunt acasa si asteapta reluarea activitatii. Nu face exceptie nici formatia masculina HC Dobrogea Sud Constanta, care, pentru a ramane cat mai aproape…

- Conducerea AJF Suceava a decis sa se alinieze deciziilor Federația Romana de Fotbal, care a hotarat, pe fondul evoluției crizei generate de virusul COVID-19, sa suspende toate competițiile pe care le organizeaza cel puțin pana la inceputul lunii viitoare. „Asociația Județeana de Fotbal Suceava a decis…

- Avand in vedere pericolul epidemiologic pe care-l reprezinta virusul COVID-19 și luand in considerare deciziile luate in ultimele zile de catre Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența, Federația Romana de Fotbal a decis sa suspende toate competițiile pana la data de 31 martie 2020. "FRF…

- Federatia Romana de Fotbal a decis suspendarea tuturor competitiilor de copii si juniori pana la redeschiderea scolilor"Avand in vedere hotararea de a inchide institutiile de invatamant preuniversitar intre 11 si 22 martie, Federatia Romana de Fotbal a decis suspendarea tuturor competitiilor…

- Guvernul italian pregateste un decret prin care toate competitiile sportive din zonele afectate sa se desfasoare cu portile inchise din cauza cresterii numarului de cazuri de infectare cu coronavirus, informeaza gazzetta.it, potrivit news.ro.In doar cateva zile, Italia a devenit a treia tara…

- Ziarul Unirea Sala moderna de educație fizica la Școala Gimnaziala „Avram Iancu” din Alba Iulia. 800 de elevi vor beneficia de noile facilitați Sala moderna de educație fizica la Școala Gimnaziala „Avram Iancu” din Alba Iulia. 800 de elevi vor beneficia de noile facilitați In cadrul ședinței extraordinare…

- Guvernul a adoptat in sedinta de marti un proiect de ordonanta de urgenta care prevede implementarea programului-pilot " Masa Calda pentru Elevi", in 150 de unitati de invatamant pre-universitar. Programul consta in acordarea unui pachet alimentar sau a unei mese calde pe zi, cu titlu gratuit.

- Un numar de 1041 de persoane cu handicap, respectiv insotitorii acestora, ar urma sa beneficieze de transport public gratuit pe mijloacele apartinand STPT. Suma alocata pentru acestia va fi de 93 de lei pe luna, iar pe tot anul de 1,1 milioane de lei. Consilierii locali timisoreni vor avea de aprobat…