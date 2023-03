Stiri pe aceeasi tema

Alegerile parlamentare din Estonia ar putea stabili un nou record pentru votul electronic, aproape o treime dintre cei eligibili votand online inainte de scrutinul de duminica, conform datelor preliminare ale comisiei electorale, relateaza dpa.

Vantul va sufla in rafale de marți dimineața, Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) emițand, de luni, cod galben pentru 19 județe din țara.

Președintele Vladimir Putin a declarat miercuri ca puternicul complex militar-industrial al Rusiei isi sporeste producția și acesta este unul dintre principalele motive pentru care Rusia va invinge in Ucraina, informeaza agenția de presa Reuters, relateaza Rador.

Fotbalistul George Puscas a inscris un gol in victoria obtinuta luni, de echipa sa, Genoa, in deplasare, la Bari, scor 2-1. Meciul a contat pentru etapa a 19-a din Serie B, informeaza News.ro.

Autoritatea electorala din Tunisia a anuntat oficial luni o prezenta de 11,22% la alegerile legislative de sambata, foarte usor in crestere fata de cifra preliminara de 8,8% facuta publica dupa inchiderea urnelor, scrie AFP preluat de agerpres.

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat ca nu are ca proiect de viata sa candideze la Presedintia Romaniei, precizand ca PSD va avea un candidat si el crede ca liderul social-democratilor, Marcel Ciolacu, ar trebui sa fie candidatul formatiunii la aceasta functie, informeaza News.ro.

Prim-ministrul Estoniei, Kaja Kallas, insista asupra faptului ca tari aliate, precum Germania, printre altele, sa ofere mai mult echipament militar Ucrainei, relateaza Belga, citat de news.ro.

Canadianul Sidney Crosby, capitanul echipei Pittsburgh Penguins a reusit o dubla in victoria obtinuta pe teren propriu, cu scorul de 4-1, in fata formatiei Columbus Blue Jackets, marti seara, in Liga profesionista nord-americana de hochei pe gheata (NHL), potrivit Agerpres.