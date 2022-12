Estonia, țara vecina Rusiei, a semnat un contract pentru achiziționarea de sisteme americane de lansatoare de rachete HIMARS, contract in valoare de 200 de milioane de dolari. Anunțul a fost facut, sambata, de Centrul Estonian pentru Investiții in Aparare (ECDI). Magnus-Valdemar Saar, directorul general al ECDI, a semnat vineri acordul cu Defense Security Cooperation Agency […] The post Estonia cumpara din SUA lansatoare de rachete HIMARS. Vecina Rusiei iși majoreaza cheltuielile de aparare first appeared on Ziarul National .