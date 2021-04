Estimări meteo: Cum va fi vremea în luna mai In urmatoarele patru saptamani, temperaturile vor avea valori apropiate de normalul perioadei, ușor mai ridicate dupa data de 10 mai. Totodata, va ploua mai puțin decat media ultimilor ani, conform estimarilor meteorologilor. In saptamana 3-10 mai, valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul intregii țari. Va ploua mai puțin decat in mod obișnuit in toate regiunile, dar mai ales in cele montane. Pentru saptamana 10-17 mai, meteorologii estimeaza temperaturi medii ușor mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada, in cea mai mare parte a țarii.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

