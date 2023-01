Stiri pe aceeasi tema

- Studenții și tinerii interesați de sectorul tech au ocazia sa participe luni, 13 februarie, de la ora 18:00, la evenimentul “open doors,” organizat de Her Time Romania, in parteneriat cu UiPath. Acesta va avea loc in București, la sediul companiei de pe strada Vasile Alecsandri 4 și Constantin Daniel…

- Guvernul Romaniei ar trebui sa ia in calcul sesizarea Curții de Justiție a UE in dosarul Schengen, este de parere eurodeputatul Eugen Tomac, in condițiile in care președintele PMP crede ca Romania nu are nici o șansa sa intre in zona europeana de libera circulație in 2023.„Sunt absolut convins ca in…

- In cursul zilei de marți, 20 decembrie, Metsola va avea o intalnire cu tinerii, in cadrul evenimentului "Impreuna suntem Europa" organizat de Biroul PE in Romania, in parteneriat cu Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti, relateaza Agerpres. Potrivit institutiei de invatamant superior, in…

- Cristina Cioran și Alex Dobrescu s-au desparțit in urma cu mai bine de o luna. Ea a plecat cu fetița lor de acasa, dupa unele discuții. Acum, Kanal D scrie ca cei doi s-au revazut și chiar s-au certat in mijlocul strazii. El a amenințat-o cu poliția pe vedeta, iar ea a inceput sa planga. Ieri, Cristina…

- Ambasadoarea Austriei la București, Adelheid Folie (n. r.: foto stanga), nu a venit la evenimentul organizat marți de Klaus Iohannis cu ambasadorii la București ai statelor membre UE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Culmea penibilului acestei ierni s-a inregistrat la Calafat, acolo unde o cantareața a animat piața goala, in cadrul targului de Craciun. Deși in jur era pustiu, iar cei doi, trei oameni care treceau prin zona nu asistau la concertul ei, cantareața lauda publicul pentru aplauze și le cerea sa ridice…

- Tinerii suceveni, studenți, masteranzi și absolvenți, pot sa se inscrie, pana pe 24 decembrie inclusiv, in competiția de proiecte Energy Challenge, organizata de E.ON Romania, care are ca scop sa le susțina dezvoltarea personala și profesionala, deopotriva. Energy Challenge a ajuns la cea de-a IX-a…

- Asociatia Sustaining Democracy and Human Rights in Romania (SDHRo) a organizat, intre 4 octombrie si 8 noiembrie 2022, proiectul „Educatie pentru Democratie Activa", sustinut de catre Consiliul Judetean Iasi prin finantare nerambursabila conform Legii nr. 350/2005. In cadrul acestuia, au fost sustinute…