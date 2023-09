Stiri pe aceeasi tema

- Dioxidul de carbon detectat pe una dintre lunile planetei Jupiter, Europa, provine dintr-un ocean aflat sub un strat gros de gheata, potrivit datelor transmise de telescopul spatial James Webb, care sporesc sperantele potrivit carora aceasta apa ascunsa ar putea sustine viata, informeaza AFP.Oamenii…

- Dioxidul de carbon (CO20) descoperit pe Europa, una dintre lunile planetei Jupiter, a rezultat de la un ocean aflat sub un strat gros de gheata, potrivit datelor transmise de telescopul spatial James Webb, care sporesc sperantele potrivit carora aceasta apa ascunsa ar putea sustine viata.

- Dioxidul de carbon detectat pe una dintre lunile planetei Jupiter, Europa, provine dintr-un ocean aflat sub un strat gros de gheata, potrivit datelor transmise de telescopul spatial James Webb, care sporesc sperantele potrivit carora aceasta apa ascunsa ar putea sustine viata, informeaza AFP.Oamenii…

- Georgieva a declarat, intr-un interviu exclusiv, ca mesajele vor fi transmise autoritatilor chineze intr-o viitoare revizuire a politicilor economice ale Chinei de catre FMI, cunoscuta sub numele ”Articolul IV”. Fondul va indemna cu tarie Beijingul sa-si schimbe modelul de crestere de la investitiile…

- E posibil ca telescopul James Webb sa fi gasit dovada vieții extraterestre ● Un sanctuar paleolitic unic a fost descoperit in estul Spaniei ● Americanii au extras atata apa din sol incat au aparut fisuri de sute de kilometri

- Aproximativ 450.000 de persoane din Statele Unite au facut o alergie rara la carne, in urma mușcaturilor de capușe, au anunțat autoritațile sanitare, potrivit CNN. Noile informații, publicate recent de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) – agenția federala americana de sanatate publica,…

- Cercetatorii ar fi descoperit un medicament minune care te face sa traiești mai mult. Un medicament minune care te face sa traiești o viața mai lunga și mai sanatoasa ar putea fi la orizont. Cercetatorii au descoperit ca un medicament impotriva cancerului luat de la mijlocul vieții iți poate prelungi…