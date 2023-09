Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, pleaca joi, 14 septembrie, intr-o noua vizita in Rusia, unde se va intalni vineri, 15 septembrie, cu omologul sau rus Vladimir Putin pentru a discuta chestiuni regionale si internationale, a anuntat agentia de presa belarusa Belta , citata de Agerpres .…

- Președintele rus Vladimir Putin a facut joi, 24 august, prima declarație publica moartea anunțata a lui Evgheni Prigojin, in urma prabușirii unui avion privat, miercuri seara, intr-o regiune din Rusia. Liderul de la Kremlin și-a exprimat condoleanțele fața de familiile victimelor, iar despre liderul…

- Președintele SUA, Joe Biden, a spus ca nu se intampla multe lucruri in Rusia fara ca Vladimir Putin sa nu fie in spatele acestora și ca, deși nu știe ce s-a intamplat cu liderul Wagner, nu este suprins de știrile despre posibila moartea a lui Evgheni Prigojin in timpul prabușirii unui avion in Rusia,…

- Noile norme adoptate in Rusia nu presupun o creștere treptata a limitei superioare a varstei de recrutare-incorporare pentru serviciul militar obligatoriu, transmite TASS, potrivit Rador. Masurile sunt luate in contextul in care trupele de mercenari Wagner, condus de Evgheni Prigojin, nu mai lupta in…

- Evgheni Prigojin nu a mai fost vazut in public dupa rebeliunea eșuata a mercenarilor Wagner de la finalul lunii iunie. Imediat dupa revolta, Prigojin a plecat in Belarus, apoi a revenit in Rusia. Vladimir Putin a declarat ca s-a intalnit cu șeful Wagner la Kremlin, la 29 iunie, scrie Stirileprotv.…

- UPDATE 19:43 - Ucraina va deveni stat membru NATO."Astazi, aliatii au convenit asupra unui pachet care are trei elemente centrale, pentru a aduce Ucraina mai aproape de NATO. In primul rand, un nou pachet multianual de asistenta pentru Ucraina, pentru a permite tranzitia de la era sovietica la standardele…

- Vladimir Putin și-a facut prima apariție internaționala dupa rebeliunea mercenarilor lui Prigojin. La summitul online al Organizatiei pentru Cooperare de la Shanghai, dictatorul de la Kremlin a dat asigurari ca Rusia este puternica și ca el deține cu fermitate fraiele puterii.

- Presedintele rus Vladimir Putin le-a transmis marti liderilor asiatici ca poporul rus este mai unit ca oricand, aceasta fiind prima interventie publica internationala a liderului de la Kremlin dupa revolta mercenarilor Wagner, relateaza DPA, citata de Agerpres.