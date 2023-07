Este scump să fii sărac. Plătești mai mult chiar și pentru hârtia igienică Exista mai multe modalitați de a economisi bani pe, de exemplu, o rola de hartie igienica. Poți alege versiunea mai ieftina: marca magazinului, cu un singur strat sau acea hartie care seamana mai mult cu un ambalaj. Sau poți cumpara vrac, economisind la fiecare rola. Sau te poți aproviziona cand este o oferta buna, de exemplu, cand poți cumpara doua pachete la prețul unuia. Insa, persoanele sarace, care chiar au nevoie de toate aceste strategii, e puțin probabil sa le foloseasca. Și asta pentru ca nu iși pot permite, dupa cum a rezultat in urma unor cercetari facute de Yesim Orhun, profesor la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

