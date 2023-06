Este oficial! Profesorii greviști nu vor primi salariul Ministerul Educației a transmis inspectoratelor școlare o circulara care precizeaza ca salariații din invațamant nu trebuie sa beneficieze de salariul aferent zilelor de protest. „Va rugam sa va asigurați ca drepturile salariale aferente lunii mai 2023 sunt corect calculate și in concordanța cu documentele din care rezulta atat prezența la unitatea de invațamant, cat și desfașurarea activitaților prevazute in fișa postului, conform legii. Astfel, statele de plata a salariilor se intocmesc avand la baza timpul efectiv lucrat”, se arata in circulara. Textul circularei transmise de Ministerul Educației… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

