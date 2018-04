Este oficial: cursa armelor hipersonice a devenit a devenit „prioritatea nr.1” a Pentagonului Pentagonul a anuntat miercuri ca a atribuit Lockheed Martin un contract de pana la 928 milioane de dolari pe termen nedeterminat pentru proiectarea, dezvoltarea, testarea unei rachete hipersonice aer-sol. Noul sef pentru cercetare si dezvoltare al Pentagonului, Michael Griffin, subliniase cu o zi inainte ca rachetele hipersonice sunt de acum prioritatea nr.1 a Apararii americane. „Dupa parerea mea, cel mai semnificativ avans al adversarilor nostri este dezvoltarea de catre China a ceea ce este astazi un sistem extrem de avansat de lovituri conventionale cu o raza de actiune de mai multe mii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fortele Aeriene din Statele Unite au acordat companiei Lockheed Martin un contract in valoare de 928 de milioane de dolari pentru dezvoltarea unei rachete de croaziera hipersonice, in contextul rivalitatii cu Rusia si China, care au anuntat proiecte similare.

- Pentagonul s-a lansat oficial in cursa hipersonica, insarcinand producatorul de armanent Lockheed Martin sa dezvolte prima racheta americana capabila sa zboare cu o viteza de cinci ori mai mare decat cea a sunetului, relateaza AFP joi. Pentagonul a anuntat miercuri ca a atribuit Lockheed Martin un contract…

- Rusia a testat duminica noua sa racheta hipersonica Kinjal (Pumnal, in limba rusa - n.r.), despre care sustine ca este capabila sa evite scutul antiracheta al SUA, tara pe care Kremlinul o acuza ca provoaca o noua cursa a inarmarii la nivel mondial, informeaza EFE. "Echipajul unui avion de vanatoare…

- China a dezvaluit faptul ca deține o drona supersonica, aparatul trecand toate testele militare. Aceasta dezvaluire vina la doar cateva zile dupa ce Rusia, prin discursul președintelui Vladimir Putin din fața parlamentarilor, a aratat ca are un adevarat arsenal militar, de ultima generație. In acest…

- 'E timpul ca oponentii nostri din Occident sa accepte noua realitate. Rachetele rusesti Kinjal sunt in serviciu, iar rachetele Avangard au intrat in productia de serie', scrie sursa citata. RIA face apel la Occident sa accepte negocieri privind securitatea, in contextul noilor arme anuntate…

- Printre noile arme rusesti laudate de presedintele Vladimir Putin se numara si o racheta hipersonica, din noua generatie de rachete de croaziera. Dar in Statele Unite dezvoltarea unei asemenea arme inregistreaza intarzieri fata de proiectele rivalilor chinezi si rusi, se arata intr-o analiza publicata…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat joi ca Rusia detine arme hipersonice si a inceput dezvoltarea armamentului strategic, care sa fie imun in fata sistemelor de aparare antiracheta, relateaza site-urile agentiilor Tass si Sputnik. "Toate tarile cu un nivel ridicat al potentialului…

- Administratia Donald Trump a anuntat ca va continua cea mai mare parte a politicilor in domeniul armamentului nuclear din perioada presedintelui Barack Obama, insa va adopta o pozitie mai agresiva vizavi de Rusia, informeaza site-ul agentiei de stiri The Associated Press. Intr-un raport…