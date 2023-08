ISU Harghita:Ghidul de bune practici pentru depozitarea si utilizarea in siguranta a ingrasamintelor in ferme

Ingrasamintele folosite in agricultura trebuie depozitate si folosite, in siguranta. Pentru a veni in sprijinul fermierilor, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si Agromures… [citeste mai departe]