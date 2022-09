Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat de presa transmis de CNAB, vor fi inlocuite, in prima faza, patru dintre cele 6 benzi de bagaje si echipamentele aferente de pe fluxul de sosiri internationale. ”Lucrarile se vor derula etapizat si vor dura cinci luni si jumatate. Primele benzi de bagaje inlocuite vor fi benzile…

- Lucrarile de modernizare la patru dintre cele sase benzi pe fluxul de sosiri de la Otopeni incep de luni și sunt estimate sa dureze pana la jumatatea lunii februarie 2023, a anunțat luni Compania Naționala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), intr-un comunicat citat de News.ro. Lucrarile se vor derula etapizat,…

- Vlogging-ul devine din ce in ce mai popular. Tot mai multe persoane se orienteaza catre aceasta forma de creare de conținut, dar puțini sunt cei care reușesc sa aiba audiența peste 200.000 de abonați. Consecvent și intuitiv, Alin Decean a reușit. Este din Luduș, are 21 de ani și creeaza materiale video…

- Incepand de marți, scad timpii de așteptare in stațiile de metrou, anunța Metrorex, dupa ce au fost introduse in circulație șase trenuri suplimentare. Metrorex a anuntat ca, in urma discutiilor purtate cu Alstom, compania care asigura mentenanta la metroul bucurestean, si a platii unor facturi pentru…

- Aeroportul Baneasa reia cursele de linie incepand de luni. Sunt trei operatori care sunt pot opera de aici: Ryanair, Air Connect si o companie inregistrata in Republica Moldova, Fly One pentru curse tip charter, Baneasa-Chișinau. Aeroportul Baneasa se redeschide, dupa o perioada de 9 ani, iar momentul…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat vineri la 7,97% pe an, de la 7,85% pe an, in ziua precedenta, un nivel mai mare fiind inregistrat pe 1 februarie 2010, respectiv 8,15%, conform informatiilor publicate de Banca…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat, luni, dupa tragedia de la ghețarul Marmolada, ca cei trei alpiniști romani despre care se considera ca sunt decedați sau disparuți, conform primelor informații, au fost gasiți, sunt in siguranța și nu au putut fi apelați pana acum din cauza slabelor conexiuni…

- Soferii de autocamioane care ies din Romania catre Ucraina pe la punctul de trecere a frontierei Siret asteapta și 16 ore pentru a trece granita. Aglomeratie pentru camioane, la iesirea din tara, este si la Isaccea, Galati, Negru Voda si Giurgiu, in timp ce pentru autoturisme timpul de asteptare este…