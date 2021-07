Presedinta Federatiei Romane de Canotaj, Elisabeta Lipa, a declarat ca refuzul jucatoarelor romane de tenis de a participa in proba de simplu la Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie-8 august) reprezinta un comportament de neacceptat. “Nu as comenta nici ca vicepresedinte al COSR, nici ca presedinte de federatie, as comenta din postura de sportiv care a participat la 6 editii ale Jocurilor Olimpice. Este de neacceptat sa refuzi sa participi, eu nu pot sa accept un asemenea comportament. Nu pot sa cred ca un sportiv care ajunge sa practice inalta performanta nu isi doreste sa ajunga la Jocurile…