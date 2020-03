Este coronavirusul caz de forță majoră? Impactul asupra contractelor de credit Deși piața locala nu este guvernata de contracte dintre cele mai sofisticate, in cea mai mare parte acestea cuprind o clauza privind forța majora la secțiunea finala, in categoria „Diverse”. Clauzele tipice reiau limbajul folosit de Codul civil, indicand drept cauze de forța majora acele evenimente externe, imprevizibile, absolut invincibile și inevitabile. Cu alte cuvinte, poate reprezenta forța majora acea situație generata de circumstanțe dincolo de controlul parților, care pot face executarea contractuala imposibila. Cazul fortuit, pe de alta parte, este acel eveniment relativ imprevizibil,… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol: wall-street.ro

