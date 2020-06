Stiri pe aceeasi tema

- Politia spaniola cauta un exemplar de crocodil de Nil de aproximativ 250 de kilograme, o specie periculoasa de apa dulce, care a fost observat in urma cu cateva zile in fluviul Duero, in dreptul provinciei Valladolid, in centrul tarii, transmite EFE, citat de agerpres.ro.

- Viceprimarul i-a numit pe patronii de terase „șpagari” și „jupani”, care au influența asupra autoritaților pentru ca de-a lungul anilor „au dat sa manance o masa unor procurori sau polițiști”. Badulescu: „Ce putem noi la momentul acesta sa criticam și probabil ca maine (duminica – n.r.) vom lua toata…

- Un barbat este cautat de cateva zile de polițiști dupa ce a pierdut un plic cu 30.000 de euro intr-un supermarket din Timișoara. Deși momentul a fost surprins pe camerele de supraveghere, oamenii legii nu reușesc sa-l identifice, din cauza faptului ca barbatul purta masca de protecție pe fața. Pe imagini…

- Opt persoane au folosit vineri adeverinte false pentru a iesi din casa, in Capitala. Politia a intocmit pe numele lor dosare penale.Politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, Brigada Rutiera, au intocmit 18 dosare penale pentru fals si uz de fals sub semnatura privata, scrie…

- Dani Mocanu este implicat intr-un nou scandal. De aceasta data, celebrul manelist a fost prins sub influența bauturilor alcoolice la volan. Cu doar cateva minute sa fie reperat in trafic, artistul a petrecut fix cu polițistul pe care, recent, l-a amenințat. Cantarețul este ferm convins ca a fost “lucrat”…

- Date de ultima ora de la Poliția de Frontiera. Aproape 25.000 de persoane au trecut prin punctele de frontiera in ultimele 48 de ore. Dintre acestea, aproape 17.000 au intrat in țara.In ultimele 48 de ore, peste 4.700 polițiști de frontiera au fost la datorie, zilnic, avand atat misiuni de…

- Poliția transmite un mesaj-avertisment cu ocazia sarbatorii de Florii, respectiv Paște pentru catolici, in care atenționeaza ca cimitirele și bisericile sunt inchise, astfel ca oamenii vor trebui sa se roage de acasa. Mai mult, chiar daca vremea este frumoasa, accesul in parcuri și paduri este in continuare…