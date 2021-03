Stiri pe aceeasi tema

- A doua runda de negocieri initiate ca parte a unei medieri a Uniunii Europene in Georgia intre guvern si opozitie a esuat miercuri sa ajunga la un acord pentru a rezolva impasul politic rezultat in urma alegerilor de anul trecut, a indicat UE, noteaza AFP. Georgia, tara din Caucaz care…

- Partidul aflat la putere in Georgia si opozitia georgiana nu au ajuns la un acord in cadrul medierii din partea Uniunii Europene (UE), ce s-a incheiat vineri fara sa fi reusit reglementarea crizei politice care afecteaza de peste doua luni aceasta tara din Caucaz, informeaza AFP. Georgia, care aspira…

- Pierderi enorme in turism, la nivelul Uniunii Europene, cauzate de pandemia de COVID-19. STUDIU Anul trecut, statele Uniunii Europene au inregistrat, din cauza pandemiei, pierderi enorme la nivelul turismului, de la o scadere cu 48% a sosirilor internaționale in Austria și pana la 84% in Cipru, arata…

- Letonia a suspendat temporar utilizarea vaccinului AstraZeneca împotriva COVID-19, au anuntat luni autoritatile sanitare de la Riga, în conformitate cu decizia luata în aceeasi zi de alte sase tari membre ale Uniunii Europene. …

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a vorbit, la Digi24, despre așa-zisul pașaport de vaccinare, pe care statele membre ale Uniunii Europene l-ar putea impune pentru a permite libertatea de circulație. Raed Arafat a explicat ca certificatele eliberate dupa imunizare,…

- Comisia Europeana critica foarte dur Romania pentru planul de restructurare a Complexului Energetic Oltenia. Acesta este un mamut energetic cu peste 12.000 de angajați care trebuie sa renunțe la carbune, un combustibil extrem de costisitor, in favoarea energiei mai puțin poluante. Criticile sunt cuprinse…

- Johnson & Johnson a transmis Uniunii Europene ca se confrunta cu probleme de aprovizionare ce ar putea complica livrarea celor 55 de milioane de doze de vaccin contra Covid-19 promise pentru trimestrul doi al acestui an, a declarat un oficial UE pentru Reuters. Orice amanare ar reprezenta inca o lovitura…

- Germania se afla in centrul eforturilor de dezinformare rusesti mult mai mult decat orice alta tara din Uniunea Europeana, potrivit unui raport al UE, informeaza dpa. Citește și: Guvernul strange surubul: Se anunta noi restrictii la nivel national, dupa prelungirea starii de alerta (surse)"Niciun…