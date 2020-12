Erupţie spectaculoasă a Muntelui Etna Eruptie spectaculoasa a Muntelui Etna. Cel mai activ vulcan din Europa a aruncat roci masive in aer, in timp ce un rau de lava s-a scurs pe unul dintre versanti. Etna este cel mai mare dintre cei trei vulcani activi ai Italiei. Mai multe bucati de stanca au fost gasite la cateva zeci de metri de crater. Eruptia a fost provocata de o serie de explozii care s-au produs in trei cratere diferite ale vulcanului in ultimele doua zile. Etna este cel mai mare dintre cei trei vulcani activi ai Italiei. Etna, activ de peste 6.000 de ani Avand o activitate de peste 6000 de ani, vulcanul Etna este vulcanul… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

