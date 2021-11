Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din insula spaniola La Palma au ordonat ca aproximativ 3.000 de locuitori sa ramana in case, dupa ce lava vulcanului Cumbre Vieja a distrus o fabrica de ciment din vestul insulei, ceea ce a dus la eliberarea unor gaze care ar putea fi toxice, relateza AFP, citata de Agerpres , și publicația…

- Spania va ajuta la reconstruirea La Palm, unde o eruptie vulcanica a distrus sute de cladiri si a obligat mii de oameni sa isi paraseasca locuintele, a declarat duminica premierul Pedro Sanchez, adaugand ca insula este sigura sa poata fi vizitata de turisti, transmite Reuters, citat de news.ro…

- Lava vulcanului Cumbre Vieja din La Palma a început sa formeze o delta care câștiga treptat teren în fața apelor, pe masura ce se revarsa în Oceanul Atlantic. Autoritațile au cerut oamenilor sa stea la o distanța de cel puțin 3,5 kilometri, deoarece lava care intra în…

- In noaptea de marti spre miercuri, un fenomen considerat potential periculos de catre Institutul de vulcanologie din insulele Canare (Involcan) s-a produs atunci cand lava vulcanului care a erupt in urma cu zece zile pe insula La Palma din arhipelagul spaniol al Canarelor a ajuns la ocean. Erupția vulcanului…

- Norul generat de eruptia vulcanului din La Palma a intrat in Romania, duminica, la ora 15:00, a anuntat Ministerul Mediului. Norul de cenusa vulcanica produs de vulcanul Cumbre Vieja din Insulele Canare, traverseaza teritoriul Romaniei pana marti, ora 3:00, dupa cum reiese din hartile publicate de…

- Erupția a inceput duminica dupa-amiaza, iar oficialii au spus ca pana in prezent 100 de proprietați au fost distruse de raurile de lava. Nu au fost raportate decese sau raniți. Cele patru sate evacuate includeau El Paso și Los Llanos de Aridane, cu adaposturi temporare amenajate pentru a gazdui rezidenți…

- Autoritațile au evacuat aproximativ 5.000 de oameni din localitați situate pe insula spaniola La Palma. Lava aruncata de vulcan in erupție se raspandește foarte rapid. Autoritațile au evacuat aproximativ 5.000 de oameni din localitați situate pe insula spaniola La Palma. Lava aruncata…

- Vulcanul Cumbre Vieja de pe insula spaniola La Palma, aflat sub monitorizare stricta de cateva zile din cauza unei activitati seismice intense, a erupt duminica. „Eruptia a inceput in zona Cabeza de Vaca, la El Paso”, a anuntat pe Twitter guvernul local. Autoritatile au inceput evacuarile in zonele…