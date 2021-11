Eroziunea litorala ar putea fi unul dintre subiectele discutate luni, 8 noiembrie, la summit-ul COP26 de la Glasgow, Scoția. Aceasta este o problema majora in Europa. Infrastructura și siturile de patrimoniu situate pe coastele vechiului continent ar putea fi amenințate daca nivelul marii ar crește cu 37 cm pana in 2080. In Europa, schimbarile climatice au un […] The post Eroziunea coastelor, napasta climatica care ataca litoralurile europene first appeared on Ziarul National .