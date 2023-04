Eroul din nămeți. Un angajat de la drumuri a murit după ce a muncit non-stop pentru salvarea unui nou-născut și a mamei Un angajat de la Drumuri Naționale a murit, se pare, de epuizare, dupa ce a lucrat in jur de 40 de ore, fara oprire, pentru deszapezire drumurilor din Botoșani. Inima barbatului a cedat și a fost gasit de colegi, mort, in sediul instituției. Ninsorile abundente și viscolul de miercuri și joi, din județul Botoșani, au facut o victima in randul drumarilor. Un angajat de la Drumuri Naționale, care a lucrat intens pentru deszapezirea drumurilor din zona Saveniului și Crasnaleuca, a fost gasit mort intr-un punct de lucru al companiei. Se banuiește ca angajatul ar fi murit din cauza epuizarii, mai ales… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

