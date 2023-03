Curtea de Conturi a descoperit ca una din mandriile energiei romanești, Romgaz Mediaș, nu are contabili care iși fac meseria corect. SNGN Romgaz , companie deținuta de Ministerul Energiei, a inregistrat in mod eronat in contul de debitori suma de 8.200 mii lei, reprezentand contravaloarea taxelor notariale a terenului achiziționat in vederea dezvoltarii unei stații Pilot GNCV și a cheltuielilor de executare. In condițiile in care societatea este proprietar al terenului, valoarea acestuia, inclusiv taxele notariale, trebuiau inregistrate in contul Terenuri, iar cheltuielile de executare, in contul…