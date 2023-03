Mii de utilizatori Twitter din intreaga lume au raportat probleme, susținand ca rețeaua de socializare nu poate fi accesata sau are erori, potrivit BBC. Fluxurile Following și For you care afișeaza tweet-urile pe pagina de start a platformei au postat un anunț pe care scria „Welcome to Twitter". Peste 5.000 de rapoarte au fost semnalate la Downdetector, un sistem de monitorizare a intreruperilor, in mai puțin de o jumatate de ora de la apariția defecțiunii, la ora 10:00 GMT.

