- O noua clasare de rasunet din partea DNA. Direcția Naționala Anticorupție a dispus scoaterea de sub urmarire penala și clasarea cauzei care il viza pe fostul Director General al SC Electrica SA, Ioan Folescu. Acesta era acuzat de luare de mita.

- O gafa s-a produs sambata, la Paris, in timpul ceremoniilor de 14 iulie, Ziua Nationala a Frantei. Aviatorii francezi au incurcat CULORILE DRAPELULUI NATIONAL, in traditionalul survol pe deasupra Arcului...

- Selecționerul marocanilor, Herve Renard, susține ca lovitura de colț in urma careia Aspas a egalat la doi s-a batut de pe dreapta, deși mingea ieșise prin stanga: "E corect?!". Scorul final intre Spania și Maroc a fost 2-2. Marocanii nu se impaca ușor cu ideea ca au ratat o victorie imensa in fața Spaniei…

- Chiar in aceste momente, miercuri dimineața, forțele de ordine efectueaza percheziții de amploare la sediul Ministerului Transporturilor din Capitala. In același timp, polițiștii efectueaza cercetari și la ateliere Grivița.

- Lovitura pentru procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau. Dupa mai bine de doi ani de proces si o condamnare cu executare la instanta de fond pentru tentativa de omor, Tribunalul Buzau, patronul unei cunoscute firme de internet, acuzat ca in ianuarie 2016 a lovit intentionat cu masina un…

- Nicolae Dica, tehnicianul FCSB, a confirmat ca a prelungit pe un an contractul scadent in aceasta vara și a facut o afirmație-surpriza, lasand de ințeles ca l-a convins pe Gigi Becali sa nu se mai bage peste el in treburile echipei. "Important e ca exista o clauza și o suma de bani daca voi fi dat afara.…

- La data de 21 mai, in jurul orei 05,30, in municipiul Sibiu, un localnic in varsta de 32 de ani in vreme ce conducea autoturismul pe strada Movilei, pe fondul vitezei neadaptate și al neatenției in conducere, a intrat in coliziune cu... o firida electrica. Read More...

- Suspendat provizoriu pentru dopaj, Joao Pedro (26 de ani), brazilianul celor de la Cagliari, risca acum sa primeasca o suspendare de 4 ani dupa ce a picat doua teste antidoping intr-o singura luna! Inițial, mijlocașul fusese depistat pozitiv pe 11 februarie cu un agent diuretic numit hidroclorotiazida.…