Stiri pe aceeasi tema

- Sefii din Jandarmerie scapa de acuzatiile din dosarul 10 august. DIICOT a clasat, azi, parti din dosarul protestului. In ordonanta de clasare se arata ca multe din relatari aveau „interpretari cu incarcatura subiectiva”.

- Drogurile au o valoarea de piata de aproximativ 600.000.000 euro daca ar fi fost vanduta en detail. Dosarul se afla acum la tribunalul Bucuresti. In cauza au fost trimisi in judecata si doi politisti.Procurorii DIICOT au anuntat ieri finalizarea anchetei intr unul dintre cele mai mari dosare de trafic…

- Documente atasate: Dosarul protestelor din 10 august, clasat partial de DIICOT Cazul nu se inchide complet deoarece exista informații ca unii jandarmi au acționat cu violența impotriva protestatarilor, fara acoperire legala, așa ca vor fi investigați pentru purtare abuziva de procurorii militari,…

- Potrivit anchetatorilor, o amprenta l-a dat de gol pe cel mai mare falsificator de bancnote de plastic din lume. Timp de 6 ani, oamenii legii au primit aproape 3.000 de plangeri de la diverse persoane care reclamau ca au primit bani falși in schimbul produselor vandute și niciun alt indiciu.…

- Marius Aurelian Fleancu, ofiter de politie judiciara in cadrul IGPR, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat ca ar fi cerut de la un om de afaceri suma de 1,1 milioane de euro, transmite Agerpres.Procurorii DNA au dispus trimiterea in…

- Statul a eșuat din nou in privința protecției cetațenilor. Cazul fetei incendiate in Mehedinți de un criminal in serie eliberat readuce in amintire poate cele mai dureroase evenimente din Romania ultimilor ani.

- "In baza art. 396 alin. 6 Cpp si art. 16 alin. 1 lit. i Cpp inceteaza procesul penal fata de inculpatul Emilian Schwartzenberg sub aspectul complicitatii la infractiunea de dare de mita prev. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 255 alin. 1 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000…