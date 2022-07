Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatoarea Gagauziei, Irina Vlah, a avut o intrevedere cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. In cadrul discuției au fost abordate situația politica și socio-economica din Republica Moldova, precum și provocarile globale care amenința securitatea internaționala.

- Sprijin pentru Republica Moldova printr-un efort sustinut la nivel international. La initiativa Frantei, Germaniei si Romaniei, mai multe tari, dar si institutii financiare vor sa ajute Republica Moldova.

- Guvernatorul Gagauziei, Irina Vlah, a avut o intrevedere cu Sara Ashish, Șef-adjunct al Misiunii Comitetului Internațional al Crucii Roșii in Republica Moldova, in cadrul cpreia au fost discutate perspectivele de consolidare a parteneriatului și implementarea de noi proiecte in autonomie privind sfera…

- Guvernatorul Gagauziei, Irina Vlah, s-a intilnit cu Excelența Sa, Dl Katayama Yoshihiro, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Japoniei in Republica Moldova. In cadrul intrevederii au fost discutate posibilitațile de implementare a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii socio-economice a…

- China este lider mondial in dezvoltarea proceselor tehnologice, iar Moldova va fi bucuroasa sa primeasca in țara noi companii din China. Despre acest lucru a declarat Guvernatorul Gagauziei, Irina Vlah, la intalnirea cu Excelența Sa, Dl Yang Wenbin, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii…

- Guvernatorul Gagauziei, Irina Vlah, s-a intilnit cu Excelența Sa, domnul Klaus Neukirch, șeful Misiunii OSCE in Republica Moldova. In cadrul intrevederii a fost discutata situația social-politica in Republica Moldova și din regiune, precum și posibilele efecte care afecteaza dezvoltarea economiei Republicii…

- Guvernatorul Gagauziei, Irina Vlah, s-a intilnit cu Excelența Sa, dl Klaus Neukirch, șeful Misiunii OSCE in Republica Moldova. In cadrul intrevederii au fost discutate problemele de securitate și provocarile cu care se confrunta Republica Moldova la momentul actual. Un subiect separat de discuție a…

- Guvernatorul Gagauziei, Irina Vlah, s-a intilnit la Comrat cu Excelența Sa, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Statelor Unite in Republica Moldova, dl Kent Doyle Logsdon. La intilnire a participat și șeful Agenției USAID din Moldova, dl Scott Hocklander, transmite Noi.md. In cadrul conversației,…