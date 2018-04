Erdogan leagă soarta celor doi soldaţi greci închişi în Turcia de extrădarea presupuşilor pucişti Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a legat sambata soarta celor doi soldati greci inchisi in Turcia de extradarea de catre Atena a opt presupusi pucisti turci care au fugit in Grecia dupa tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, relateaza AFP. "Au dorit sa le predam soldatii greci, dar le-am spus ca, daca vor acest lucru, trebuie mai intai sa ne dea soldatii care au facut o lovitura de stat in tara noastra", a declarat seful statului turc in cursul unui interviu difuzat de canalul privat NTV. "Daca ne dau (presupusii pucisti), atunci von lua in considerare" situatia celor doi soldati… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

