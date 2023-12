O investiție de milioane de lire sterline intr-o proprietate de lux de la Londra, un cardinal foarte puternic de la Vatican care a inregistrat in secret o conversație cu Papa Francisc și o consultanta in securitate acuzata ca și-a cumparat haine scumpe din fondurile bisericii. Nu este scenariul unui nou film thriller, ci sunt dezvaluiri facute in timpul „procesului secolului” de la Vatican, in urma caruia s-a dovedit ca s-au comis mai multe abateri financiare care au costat Sfantul Scaun milioane de dolari, relateaza CNN.