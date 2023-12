Epoca industrială își pune amprenta asupra Pământului - Nivelurile actuale de CO2, fără precedent în ultimii 14 milioane de ani Nivelurile actuale de dioxid de carbon (CO2) din atmosfera nu au mai fost atinse de 14 milioane de ani pe Pamant, a relevat un vast studiu publicat joi, care face referire la climatele neospitaliere spre care se indreapta omenirea, transmite AFP, potrivit Agerpres. Studiul, publicat in jurnalul stiintific Science descrie, cu o precizie fara precedent, nivelurile de CO2 incepand de acum 66 de milioane de ani inaintea erei noastre pana la actuala incalzire globala. "Acest lucru ne demonstreaza cat de neobisnuit este ceea ce facem noi in istoria Pamantului", a declarat pentru AFP autoarea principala… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

