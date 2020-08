Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera de la Nadlac, judetul Arad, au gasit, ascunsi intr-o autoutilitara condusa de un cetatean roman, noua vietnamezi cu varste cuprinse intre 21 si 38 de ani, care incercat astfel sa iasa ilegal din Romania. Autoutilitara ar fi trebuit sa transporte pufuleti. Potrivit unui…

- In cursul zilei de vineri, 7 august, polițiștii de frontiera din Carei, au depistat pe raza localitații Foieni, doi cetațeni straini care se deplasau, pe jos, spre frontiera cu Ungaria. Deoarece nu iși justificau prezența in zona, au fost conduse la sediul Poliției de Frontiera pentru cercetari. In…

- Aproximativ 9.000 de pachete de tigari, in valoare de peste 100.000 de lei, au fost depistate intr-un autoturism pe raza municipiului Satu Mare, scrie Agerpres. Potrivit Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei, aflati in misiune pe raza municipiului Satu Mare, politistii…

- In ultimele 24 de ore, cea mai tranzitata granita a fost cea cu Ungaria Foto: Ioan Suciu Aproximativ 96.500 de persoane, cetațeni români și straini, cu peste 38.000 de mijloace de transport, dintre care peste 14.000 de tiruri, au efectuat formalitațile de control prin punctele de frontiera…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit si confiscat la frontiera verde, aproximativ 38.500 pachete cu tigari, in valoare de aproximativ 450.000 lei, marfa ce urma sa fie comercializata pe piata neagra de desfacere din zona. Pentru retinerea contrabandistilor care…

- Țigari de contrabanda in valoare de 100.000 de euro au capturate in Suceava. In momentul in care i-au vazut pe polițiștii de la frontiera, trafuicanții au fugit in Ucraina, scrie ziarul local Obiectiv de Suceava.Marți, polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului P.F. Brodina au observat, in jurul…

- Specialistii Directiei de Sanatate Publica au trimis spre izolare/carantina la locuinta 11.300 de persoane, in ultimele 24 de ore, in urma verificarilor suplimentare efectuate in linia a doua privind persoanele care au intrat in tara, potrivit Politiei de Frontiera.Politistii de frontiera…

- De Ziua Internationala a Copilului, Politia de Frontiera a postat un filmulet foarte emotionant, dedicat tuturor copiilor. "Va dorim o copilarie fericita!Copilaria e cadoul pe care ni-l da viața!La mulți ani, copile!", se arata in mesajul Politiei de Frontiera.