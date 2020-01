Stiri pe aceeasi tema

- Parada militara dedicata Zilei Nationale a Romaniei va modifica circulatia mai multor linii de transport in comun. Vor fi modificate mai multe linii de troleibuz si autobuz. In ziua de 1 decembrie, intre orele 11:30 și 13:00, mai multe linii de transport public vor avea traseele deviate din cauza organizarii…

- USR Timis are completa echipa pentru alegerile locale de anul viitor. Dupa Dominic Samuel Fritz desemnat sa castige Primaria Timisoara, seful filialei, Cristian Mos, a anuntat ca va candida pentru postul de sef al Consiliului Judetean. Deocamdata pe plan intern, in competitia din partid, una in care,…

- O gradinița din Timișoara a fost inchisa, temporar, din cauza unei scurgeri de gaze. Educatoarele au simțit un miros specific de gaz, saptamana trecuta, iar cei de la compania care se ocupa cu distribuția gazului in zona au intervenit. The post Gradinița din Timișoara inchisa temporar, din cauza unor…

- Pana la ora 11.00, in judetul Timis s-au prezentat la urne 74.199 de persoane, reprezentand 11,85% dintre persoanele cu drept de vot. Procentul este putin mai mare decat cel inrergistrat cu doua saptamani in urma, la aceasi ora. The post Timisenii mai harnici la vot decat in urma cu doua saptamani appeared…

- In urma tragerii la sorți de vineri, 22 noiembrie, de la Nyon, Romania va juca play-off-ul Diviziei A din Liga Națiunilor și va intalni in semifinala pe Islanda, in deplasare. Invingatoarea duelului va intalni apoi in finala pentru calificarea la Euro 2020 castigatoarea intalnirii dintre Bulgaria si…

- Activistul civic Cristi Brancovan le da intalnire timisorenilor vineri dimineata in fata Palatului Administrativ, acolo unde este asteptata sa ajunga Viorica Dancila. Candidatul PSD va bifa electoral vineri Timisoara, evitand insa sa se intalneasca cu... timisorenii. The post Daca PSD nu vrea, o face…

- Reprezentantii companiei locale de termoficare ne asigura ca in aceasta perioada se lucreaza la asigurarea combustibilului necesar pentru asigurarea caldurii timisorenilor pe timp de iarna. De asemenea, pe timpul verii au fost efectuate toate reparatiile necesare la reteaua de alimentare, mai anunta…

- La Peștera Romanești a avut loc, la acest sfarșit de saptamana, tradiționalul concert simfonic. A fost un concert aniversar, la 35 de ani de la prima reprezentație din locația inedita din Timiș, la care se ajunge dupa un drum de o ora pe o poteca… Primul concert simfonic in Peștera Romanești a avut…