Epidemie de legioneloză în Polonia: 11 morţi şi 144 de persoane infectate Bilantul unei epidemii de legioneloza in orasul Rzeszow, din sud-estul Poloniei, a crescut la 11 morti, au anuntat ieri autoritatile sanitare locale, potrivit AFP, preluata de Agerpres. “Avem confirmate 144 de cazuri (de contaminare) si 11 cazuri mortale”, a declarat reporterilor inspectorul sanitar regional Adam Sidor. Persoanele decedate aveau varste cuprinse intre 64 si 95 de ani si sufereau toate de alte boli cronice. Legionella este o bacterie care se dezvolta in retelele de apa calda sanitara si care provoaca afectiuni respiratorii grave. “Cautam sursa de contaminare. In prezent este luata… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

