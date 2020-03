EPIDEMIE CORONAVIRUS. Primele două cazuri, confirmate în Bulgaria Barbatul locuieste la Pleven, iar femeia la Gabrovo. De asemenea, sunt testate si persoanele cu care cei doi au intrat in contact. "Acesti doi pacienti nu au profilul tipic: nu au fost in strainatate si nu au fost in contact cu persoane care au calatorit", a precizat profesorul Ventseslav Mutaftchiski, seful unitatii nationale de prevenire a coronavirusului. "Ne lipseste pacientul zero", a explicat el, relateaza AFP. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

