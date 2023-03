Epic Games, amendat pentru păcălirea utilizatorilor cu microtranzacţii Federal Trade Commission, autoritatea americana pentru piete si concurenta, a finalizat investigarea Epic Games pentru posibile strategii de design menite sa pacaleasca utilizatorii in a plati pentru microtranzactii si a decis ca producatorul de jocuri trebuie sa plateasca o amenda de 245 de milioane de dolari. Banii vor fi folositi pentru compensarea americanilor care au jucat Fortnite si au fost inselati in acest fel. FTC spune ca Epic a folosit ceea ce in industrie poarta denumirea „dark patterns” – un design creat special in asa fel incat sa determine utilizatorul sa realizeze o anumita… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul jocului Fortnite, Epic Games, trebuie sa plateasca o amenda de 245 de milioane de dolari pentru ca a pacalit gamerii sa plateasca microtranzactii si cand nu doreau sa faca acest lucru.Federal Trade Commission, autoritatea americana pentru piete si concurenta, a finalizat investigarea…

- Autoritațile de la Chișinau vor putea accesa peste 94 de milioane de dolari in cadrul programului FMI, dupa finalizarea evaluarii curente. Anunț a fost facut de premierul Recean și șeful misiunii FMI pentru R. Moldova.

- Lovitura neașteptata pentru angajatii Complexului Energetic (CE) Oltenia care au primit prime in valoarea de 1,5 milioane de lei. Oamenii trebuie acum sa dea banii inapoi ca urmare a unei decizii a Fiscului. In aceasta situație se afla 13 angajați din cadrul CE Oltenia, aflati in funcții de conducere,…

- Un judecator din New York a condamnat vineri compania imobiliara omonima a lui Donald Trump la plata unei sanctiuni penale maxime de 1,61 milioane de dolari, dupa ce a fost gasita vinovata de conspiratie in vederea fraudarii Fiscului timp de 15 ani, relateaza Reuters. Judecatorul Juan Merchan de la…

- ”Perla Neagra” n-a strans bani din salariul de la Santos, ci mai mult din publicitate, sponsorizari, investiții imobiliare și alte afaceri facute cu banii de la Cosmos New York. Pele n-a lasat in urma doar o moștenire fotbalistica incomensurabila, ci și o avere importanta caștigata mai ales in perioada…

- Potrivit ziarului, cumparaturile angro de iPhone-uri de catre cumparatori straini au fost descoperite la unele magazine Apple, cu cel putin o tranzactie care a implicat achizitia a sute de telefoane simultan de catre o singura persoana, in timp ce magazinul nu a taxat cel putin un posibil revanzator.…

- Epic Games, creatorul "Fortnite", a fost de acord sa plateasca o suma de 520 de milioane de dolari pentru a scapa de acuzațiile FTC potrivit carora a indus in eroare milioane de jucatori, inclusiv copii și adolescenți, sa faca cumparaturi neintenționate sau neautorizate in joc.

- Compania plati o penalizare record de 275 de milioane de dolari pentru incalcarea legii privind confidentialitatea copiilor si va adopta setari de confidentialitate implicite puternice pentru tineri. Epic Games va plati, de asemenea, 245 de milioane de dolari pentru a rambursa banii consumatorilor pacaliti…