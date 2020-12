Peste 700.000 de clienti ai E.ON din Romania vor avea, in anul 2028, contoare inteligente, dupa investitii de circa 127,3 milioane de lei, potrivit unui comunicat al companiei, remis, vineri, AGERPRES.



Atingerea obiectivelor de protectie climatica este conditionata de reconfigurarea si reproiectarea sistemelor energetice, iar acest lucru se poate realiza inclusiv prin digitalizarea consecventa a retelelor si inovatii suplimentare, spun oficialii companiei.



In acest scop, in urmatorii trei ani, E.ON are in plan investitii de 6,6 miliarde de euro doar in retelele sale germane…