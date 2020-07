E.ON anunţă că suspendă publicitatea şi postările pe Facebook şi Instagram ”La E.ON, actionam in conformitate cu valorile esentiale, cum ar fi respectul, diversitatea si toleranta. Ne opunem expres si hotarat rasismului, instigarii la ura si discriminarii. De asemenea, asteptam aceasta atitudine clara din partea partenerilor nostri. In acest context, consideram ca este responsabilitatea noastra sa revizuim angajamentul si rolul nostru pe Facebook si Instagram”, arata grupul intr-un comunicat. Prin urmare, grupul E.ON va intrerupe toate anunturile, postarile si activitatile pe Facebook si Instagram ”pana la o notificare ulterioara”. ”Luam atitudine impotriva instigarii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- E.On a anunțat ca suspenda publicitatea și postarile pe Facebook și Instagram, deoarece este impotriva instigarii la ura. Intr-un comunicat al companiei scrie: „La E.ON, acționam in conformitate cu valorile esențiale, cum ar fi respectul, diversitatea și toleranța. Ne opunem expres și hotarat rasismului,…

- La E.ON, acționam in conformitate cu valorile esențiale, cum ar fi respectul, diversitatea și toleranța. Ne opunem expres și hotarat rasismului, instigarii la ura și discriminarii. De asemenea, așteptam aceasta atitudine clara din partea partenerilor noștri. In acest context, consideram ca este responsabilitatea…

- Grupul german E.ON a investit 1,7 miliarde euro in Romania, in ultimii 15 ani, in modernizarea retelelor de distributie si dezvoltarea de solutii energetice, astfel ca din 2005, de la intrarea pe piata din Romania, au fost modernizati peste 8.290 km de retea de gaze naturale (jumatate din lungimea…

- In 15 ani de activitate E.ON a investit 1,7 mld. euro in modernizarea rețelelor de distribuție și dezvoltarea de soluții energetice, informeaza compania.E.ON a preluat in 2005 fostele distributii de stat din domeniul gazelor naturale si energiei electrice Distrigaz Nord și Electrica Moldova.…

- 8.290 km de conducte de gaze naturale modernizate;90% din stațiile electrice integrate in SCADA;2,3 miliarde euro contribuție la buget sub forma de impozite si taxe; Anul acesta se implinesc 15 ani de cand E.ON si-a luat angajamentul de a fi investitor strategic pe termen lung pe piata energetica din…

- Ministrul Economiei: Pretul la gaze naturale va scadea, de la 1 iulie. Pentru prima data in ultimii ani, companiile din energie si-au asumat programe de investitii pe 5 ani Pretul la gaze naturale va scadea de la 1 iulie, indiferent daca furnizorii o vor face de acum, de la 1 iulie sau dupa acea data,…

- Ministerul Economiei analizeaza posibilitatea de a acorda fonduri in valoare de un miliard de euro companiilor afectate de SARS-C0V-2, a anuntat luni ministerul pe pagina sa de Facebook. "Un miliard de euro, fonduri de la Ministerul Fondurilor Europene ar putea intra in bugetul Ministerului…

- Delgaz Grid, compania de distribuție din cadrul Grupului german E.ON, a investit anul trecut 457 milioane de lei in principal pentru modernizarea retelelor de distributie de energie electrica și gaze naturale, pentru acest an fiind planificata o valoare similara. Energie electrica - Valoarea investitiilor…