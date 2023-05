Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Roșca, iubita lui Adi Cristea, a confirmat relația cu acesta, dupa ce o perioada au fost discreți cu aparițiile in public impreuna. Tanara a facut primele declarații despre povestea lor de dragoste și a recunoscut ca amandoi vor o familie.La finalul lunii aprilie, fostul fotbalist s-a afișat…

- Aza trece prin cea mai buna perioada a sa din toate punctele de vedere. Pe plan profesional tinerei artiste ii merge foarte bine, insa nici pe plan sentimental nu sta deloc rau. In exclusivitate pentru Spynews.ro, frumoasa cantareața ne-a declarat ca iubește din nou, e intr-o relație și ne-a povestit…

- Dupa ce zvonurile au spus ca cei doi ar avea o relație, Catalin Cazacu a spus lucrurilor pe nume! Prezentatorul TV a dezvaluit ce legatura are cu Denise Rifai și ce se intampla, de fapt, intre cei doi. Așa cum s-ar fi așteptat toata lumea, Catalin Cazacu a fost mai sincer ca niciodata, in exclusivitate…

- Bogdan Ionescu, fosta ispita de la Insula Iubirii, și-a luat inima in dinți, iar in urma cu doar cateva zile, de Paște, și-a cerut iubita in casatorie. Cei doi se pregatesc acum și de pasul cel mare, iar in exclusivitate pentru Spynews.ro, Bogdan Ionescu ne-a marturisit cum a pregatit momentul cererii,…

- Cosmina Adam, fosta asistenta de la Acces Direct, e in culmea fericirii, asta dupa ce in urma cu o zi, chiar de Paște, aceasta s-a logodit cu partenerul ei de viața cu care formeaza un cuplu de 4 luni. Cantareața de muzica populara ne-a povestit cum s-a intamplat momentul, dar ne-a dat detalii și despre…

- Oana Lis a anunțat ca a fost infectata pentru a doua oara cu COVID-19. Vedeta face primele declarații in exclusivitate pentru Spynews.ro! Simptomele se pare ca au fost mult mai grave fața de la prima infectare, dupa cum a afirmat chiar ea. A fost nevoie ca o salvare sa ajunga la domiciliul vedetei.

- Ella Tina a ajuns in urma cu doar cateva zile la spital, insa bruneta nu a vorbit pana acum despre ce s-a intamplat cu exactitate și care a fost motivul pentru care a fost internata. Ei bine, in exclusivitate pentru Spynews.ro, bruneta spune acum de ce a fost nevoita sa apeleze la ajutorul medicilor.…

- Roxana Buzoiu s-a desparțit de iubitul ei, dupa doi ani de relație. In exclusivitate, in emisiunea Xtra Night Show, aceasta a vorbit despre separarea de barbatul alaturi de care a trait o frumoasa poveste de dragoste. Care au fost motivele care i-au facut sa mearga pe drumuri separate.