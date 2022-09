Entuziasm nebun pentru război / COMENTARIU Televiziunile din Moscova au prezentat o mare demonstrație, la care participanții iși exprimau adeziunea fața de Vladimir Putin, razboiul declanșat de acesta in Ucraina și anunțatele anexari de teritorii din Donețk, Lugansk, Zaparojie și Herson. Aceste relatari au contrabalansat demonstrațiile destul de subțiri din cele cateva orașe ale Federației Ruse, soldate cu un mare numar de persoane arestate. Una peste alta, rezulta adeziunea cvasi unanima a cetațenilor Federației Ruse fața de deciziile politice și militare ale lui Vladimir Putin. Exista insa și o contradicție in termeni. Fii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Miscarea tineretului prodemocratie din Rusia „Vesna” a lansat miercuri un apel la organizarea in aceeasi zi a unui protest pe intregul teritoriu al Federatiei Ruse impotriva mobilizarii militare partiale decretate anterior de catre presedintele Vladimir Putin, relateaza publicatia independenta rusa…

- Administrațiile de ocupație din Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie au anunțat ca organizeaza referendumuri pentru alipirea la Rusia. Consultarile populare vor incepe vineri, in ziua in care se implinesc șapte luni de razboi in Ucraina. Se vor incheia pe 27 septembrie. Moscova susține inițiativa, insa…

- Prins in corzi de recentele victorii locale ale armatei ucrainene și de prelungirea razboiului inspre iarna, presat deja și din interiorul Rusiei de cei dezamagiți de eșecurile ofensivei din Ucraina, președintele Vladimir Putin pare sa joace ultima carte: anexarea cu forța a teritoriilor cucerite…

- Rusia pare sa pregateasca referendumuri pentru anexarea unor teritorii ocupate din Ucraina, apreciaza dpa. Conform unor sondaje de opinie recente, prezentate duminica de Serghei Kirienko, prim-adjunct al sefului administratiei prezidentiale ruse, aderarea la Rusia este sustinuta de 91-92% din populatia…

- Rusia pare sa pregateasca referendumuri pentru anexarea unor teritorii ocupate din Ucraina, transmite Agerpres . Astfel, conform unor sondaje de opinie recente, prezentate duminica de Serghei Kirienko, prim-adjunct al sefului administratiei prezidentiale ruse, aderarea la Rusia este sustinuta de 91-92%…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a dispus vineri guvernului de la Moscova ca pana la venirea iernii sa reparare locuintele si infrastructurile de pe teritoriul controlat de trupele ruse in republicile autoproclamate Donetk si Lugansk din estul Ucrainei, relateaza agentia EFE. Fii la curent…

- Ministrul de externe al autoproclamatei republici separatiste Transnistria, Vitali Ignatiev, a anunțat ca republica este dispusa sa obtina independența si apoi sa adere la Rusia. Totodata, el a declarat ca autoritatile republicii „nu vor lua niciun fel de decizii in detrimentul poporului” și nu a precizat…