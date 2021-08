Stiri pe aceeasi tema

- Pe 19 august se implinesc 140 de ani de la nașterea, in Livenii Botoșanilor, a lui George Enescu. Un geniu care a lasat in urma nu doar o opera impresionanta, ci și un model de artist care a ars pana in ultima clipa pentru muzica și pentru țara lui.

- In perioada 18 – 21 august 2021, Fundația Pro Patrimonio lanseaza prima ediție a evenimentului „Concerte pe Siret”, care se va desfașura in zona de nord a raului Siret, judetul Botosani. Anul acesta concertele vor avea loc la Casa George Enescu din Mihaileni, Conacul Miclescu din Calinești și Conacul…

- Cand Meghan Markle și Prințul Harry au parasit Casa Regala, aceștia au decis sa achiziioneze un conac imperial la aproximativ 90 de mile de Los Angeles. Cuplul are vecini importanți, precum Oprah Winfrey și Rihanna. Imagini din interiorul locuinței.

- Un autocar in care se aflau 21 de copii a luat foc, in aceasta dimineața, pe o strada din localitatea Dumeni, comuna George Enescu, anunța ISU Botoșani. Conducatorul auto a observat ca iese fum de la compar...

- Un autocar in care se aflau 21 de copii a luat foc, marți dimineața, in județul Botoșani. Pana la sosirea echipajelor ISU, șoferul a reușit sa stinga flacarile și nimeni nu a fost ranit. „Un autocar in care se aflau 21 de copii a luat foc, in aceasta dimineața, pe o strada din localitatea Dumeni, comuna…

- Pentru al doilea an consecutiv, Fundatia Pro Patrimonio organizeaza in lunile iulie – august ateliere de peisaj, arta și sunet la Casa George Enescu din Mihaileni, judetul Botosani, dedicate in principal comunitatii locale.

- SC Rezervor Service SRL cu sediul in Suceava, strada Cireșilor nr.17 anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de autorizație de mediu pentru ”Construire punct de recoltare miere, Șopron uscator fibroase, Bazin acvacultura și Conducta alimentare apa-tip sifon” la punctul de lucru din localitatea…