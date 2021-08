Stiri pe aceeasi tema

- Grupul interguvernamental de experți al ONU insarcinat cu evaluarea riscurilor asupra incalzirii globale din cauza efectelor activitații umane (IPCC) a publicat cel mai amplu raport din istorie referitor la schimbarile climatice, catalogat... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Al saselea raport al Grupul interguvernamental de experti al ONU (IPCC) contine peste 3.000 de pagini si este semnat de 234 de oameni de stiinta. Dupa aproape zece ani de cercetari, acest raport concluzioneaza ca „lipsit de echivoc faptul ca influenta umana a incalzit atmosfera, oceanele si suprafetele…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni ca raportul publicat de ONU cu privire la schimbarile climatice trebuie sa fie un semnal de alarma pentru noi toti si ca se va implica activ in procesele care vizeaza rezolvarea crizei climatice. "Raportul publicat astazi de ONU cu privire la…

- Cei mai importanți oameni de știința din lume in domeniul climei au lansat luni cel mai puternic avertisment cu privire la urgența climatica din ce in ce mai profunda, preconizand ca schimbarile climatice se vor accentua in toate regiunile in deceniile urmatoare, scrie CNBC . Un raport anticipat al…

- AFP a avut acces la proiectul grupului interguvernamental, privind schimbarile climatice (IPCC), care urmeaza sa fie publicat anul viitor. Cateva concluzii ale acestui raport privesc alimente, vremea și bolile cu care am putea sa ne confruntam. O lipsa de alimente Raportul arata cum schimbarile climatice…