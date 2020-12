Stiri pe aceeasi tema

- Sapte dintre cele 12 persoane retinute in dosarul de coruptie privind atribuirea frauduloasa a unor contracte de achizitie publica la spitale din judetele Brasov si Harghita au fost arestate preventiv, vineri seara, prin decizia Tribunalului Brasov. Cele sapte persoane arestate pentru 30 de zile sunt…

- Sapte dintre cele 12 persoane retinute in dosarul de coruptie privind atribuirea frauduloasa a unor contracte de achizitie publica la spitale din judetele Brasov si Harghita au fost arestate preventiv, vineri seara, prin decizia Tribunalului Brasov. Cele sapte persoane arestate pentru 30 de zile sunt…

- Șapte dintre cei 12 reținuți din dosarul fraudelor cu achiziții medicale pentru Spitalul de Boli Infecțioase Brașov și cel din Odorheiul Secuiesc, au primit, vineri, noapte mandate de arestare preventiva pentru 30 de zile, dupa ce propunerea arestarii preventive a acestora a fost analizata de un…

- 14 persoane arestate in dosarul șpagilor de la Serviciul Permise Suceava Arhiva Foto: Alex Lancuzov Cele 14 persoane arestate preventiv în dosarul șpagilor de la Serviciul Permise și Înmatriculari Suceava vor afla astazi daca ramân dupa gratii sau daca își vor petrece sarbatorile…

- In ediția de saptamana trecuta a Gazeta de Bistrița am aratat cum trei traficanți de persoane, printre care și un bistrițean, au exploatat prin munca peste 100 de romani, in Grecia. Printre cei exploatați s-au numarat mulți conjudețeni de-ai noștri, care și-au lasat casele și familiile pentru niște…

- Trei traficanți de persoane, dintre care un individ din Bistrița-Nasaud, au primit pedepse intre 4 și 5 ani de inchisoare dupa ce au exploatat prin munca, in Grecia, zeci de persoane atat din județul nostru, cat și din alte județe din țara, timp ce cațiva ani buni. Și-au batut joc cumplit de zeci de…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au hotarat sa condamne la patru ani si sapte luni de inchisoare un craiovean de 57 de ani, acuzat de tentativa de omor. Anchetatorii susțin ca inculpatul a injunghiat un barbat dupa o altercatie izbucnita intr-un bar din cartierul Craiovita Noua. Incidentul a…