Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscuta actrița și prezentatoare va reveni la evenimentele mondene și, in special, la prezentarea lor. Luni, 21 septembrie, Catalina Grama Jojo va prezenta din nou “Gala Ucin” și este foaarte emoționata ca se intoarce la evenimente și acesta a fost motivul pentru care a scris un mesaj emoționant pe…

- Consilierii locali din Valenii de Munte au aprobat asocierea dintre localitatea prahoveana și fostul cunoscut internațional George Ogararu. Acesta va inființa in orașul Valenii de Munte o Academie de Fotbal care ii va purta numele și care va funcționa, in general, dupa modelul olandezilor de la Ajax.…

- Este posibil ca mulți sa nu știe ca Baba Vanga a prezis raspandirea coronavirusului care astazi s-a transformat intr-un blestem pentru omenire. Baba Vanga (pe numele sau real Vangelia Pandeva Gușterova) a fost o mistica bulgara, clarvazatoare și fitoterapeut, care și-a petrecut cea mai mare parte a…

- Mihaela Radulescu este una dintre cele mai bine platite vedete din Romania atunci cand apare la televizor. Cunoscuta prezentatoare TV incasa la un momendat chiar și 50000 de euro pe luna. Mihaela Radulescu a avut cel mai mare salariu din TV. Lua mult mai mulți bani chiar decat Andreea Esca Mihaela Radulescu…

- O alta arma faimoasa, probabil cea mai cunoscuta in lumea dacica, și de catre inamici, era celebrul falx. Denumirea, la fel ca in cazul sicii, este latina, și descrie orice arma sau unealta curba cu taiș pe interior, indiferent de dimensiuni. Cosorul de taiat vie, de exemplu, o unealta relativ mica,…

- Cum arata acum baiețelul Ioanei Tufaru și ce spune aceasta despre acuzațiile de violența asupra fiului sau care i se aduc? Adevarul despre ce s-a intamplat cu Luca. Cum arata fiul Ioanei Tufaru acum? Baiețelul Ioanei Tufaru are 4 ani și jumatate și se bucura de ultima perioada pana la inceperea școlii.…

- In timp ce Ștefan Banica, Loredana, Delia și Florin Risteivor cauta factorul X in cel de-al noualea sezon, la Antena 1, cei de acasa vorintra in culisele emisiunii cu ajutorul actriței Ilona Brezoianu!Cunoscuta pentru rolul secretarei Flori din serialul de comedie Mangalița, de la Antena 1, sau dupa…

- Cunoscuta cantareața Oana Radu a fost criticata dur dupa ce s-a afișat cu hainele murdare in public! Replica artistei nu a intarziat sa apara, inchizandu-le astfel gurile rautacioșilor.