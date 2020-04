Stiri pe aceeasi tema

- Optzeci de experti i-au prezentat lui Emmanuel Macron „un plan de iesire din criza” care prevede ridicarea masurilor de izolare la inceputul lui mai, redeschiderea scolilor in septembrie si testarea in masa a populatiei, scrie „Le Parisien”.

- Papa Francisc a propus duminica, in cadrul mesajului sau pascal, „reducerea” si chiar „anularea” datoriei tarilor sarace si a lansat un apel la ridicarea sanctiunilor internationale si la solidaritate in Europa, in fata pandemiei de coronavirus, transmite Agerpres , cu referire la AFP.

- Papa Francisc a propus duminica, in cadrul mesajului sau pascal, reducerea si chiar anularea datoriei tarilor sarace. Suveranul Pontif a lansat un apel la ridicarea sanctiunilor internationale si la solidaritate in Europa in fata pandemiei de coronavirus, scrie Agerpres. In mesajul sau de Paste, citit…

- Papa Francisc a propus duminica, in cadrul mesajului sau pascal, reducerea si chiar anularea datoriei tarilor sarace. Suveranul Pontif a lansat un apel la ridicarea sanctiunilor internationale si la solidaritate in Europa in fata pandemiei de coronavirus. In mesajul sau de Paste, citit in basilica Sf.…

- Papa Francisc a propus duminica, in cadrul mesajului sau pascal, "reducerea" si chiar "anularea" datoriei tarilor sarace si a lansat un apel la ridicarea sanctiunilor internationale si la solidaritate in Europa in fata pandemiei de coronavirus, transmite AFP.In mesajul sau de Paste, citit…

- Comisia Europeana si Inaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe, Josep Borrell, au prezentat, miercuri, planuri pentru ajutarea tarilor partenere sa combata pandemia de coronavirus, anunța MEDIAFAX."Comisia Europeana și Inaltul Reprezentant au prezentat planuri pentru un raspuns solid…

- Taiwanul va dona 10 milioane de masti tarilor cel mai puternic afectate de pandemia de coronavirus, a declarat miercuri presedinta Tsai Ing-wen, citata de DPA. Taiwanul va trimite 7 milioane de masti in 11 tari europene, printre care Italia, Spania si Germania, care au inregistrat cele mai multe…

- Președintele Platformei Social-Liberale (PSL) susține pe pagina sa de Facebook ca exista un paradox in actuala criza mondiala generata de pandemia de coronavirus COVID-19. El prezinta un tabel și constata faptul ca țarile cu populație imbatranita vor avea cel mai mult de suferit:”NOROCUL TARILOR…