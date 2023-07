Stiri pe aceeasi tema

- The Floor, noua emisiune-concurs de la Kanal D. Despre ce va fi vorba! Kanal D a achiziționat recent un format internațional de emisiune-concurs. Este vorba despre The Floor, format realizat de o companie olandeza. Postul de televiziune mizeaza mult pe acest gen de show-uri. Spre exemplu, emisiunea…

- Comitetul Director al postului public de televiziune a dat unda verde pentru inceperea negocierilor pentru organizarea reality-show-ului Big Brother. Celebrul format de televiziune a mai fost difuzat in Romania in anul 2003, pe Prima TV. De ce critica dur Dan Negru postul public de televiziune TVR pentru…

- Gina Pistol s-a intalnit Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu pentru a dezvalui ce amuleta a pregatit, in ediția 15 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, difuzata pe 26 aprilie 2023, la Antena 1.

- La un an de la prima ediție a emisiunii ”Jocul cuvintelor”, Dan Negru ne spune cați bani au caștigat concurenții. Bilanțul emisiunii pentru care popularul prezentator a inchis seria succeselor la Antena 1 și s-a mutat la Kanal D este un unul mult mai amplu. Au fost 34.000 de minute de concurs, 760…

- Raluca Badulescu a stralucit, la propriu, intr-o ținuta de sute de mii de lei, in cea mai recenta ediție a emisiunii „Bravo, ai stil” de pe Kanal D2. Vedeta a purtat o rochie midi, cu maneci bufante și un accesoriu floral uriaș, in partea din fața. Ținuta ei a fost accesorizata cu cateva inele cu diamant…

- Intr-un an de difuzare a emisiunii „Jocul cuvintelor cu Dan Negru” la Kanal D au fost folosite peste 11.000 de cuvinte, s-au scurs 34.000 de minute de concurs, au participat 760 de concurenți, au fost oferite 45.000 de indicii și 10.000 de litere au fost cerute de concurenți in timpul show-ului, transmite…

- Ieri seara, la Chefi la cuțite, Sorin Bontea a mai caștigat o amuleta valoroasa, dupa o intrecere la care degustatorul invitat a fost Liviu Varciu. Victoria a fost savurata din plin de Chef Bontea, intr-o ediție a show-ului culinar care s-a impus din nou ca lider de audiența. Competiția continua in…

- Concurentii reality show-ului matrimonial aflati in cursa pentru marele premiu in valoare de 40.000 de Euro vor petrece sarbatorile pascale in casa Mireasa, dar vor avea parte de o multime de surprize. Printre acestea se va numara si vizita familiilor lor, un moment cu totul si cu totul emotionant.