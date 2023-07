Stiri pe aceeasi tema

- Evantaiul canalelor de televiziune de la noi propun premii cat mai mari pentru concurenții care intra sub semnul competiției in producții tv tip talent show, culinar show, matrimonial ori reality. Astfel de emisiuni aduc și notorietate și bani participanților finaliști, combinația facandu-i pe mulți…

- Ilinca Vandici a facut noi declarații, dupa ce a confirmat desparțirea de Andrei Neacșu. Cei doi au pus punct poveștii de dragoste dupa 7 ani, deși zvonurile despre separare aparusera de cateva luni.Deși in urma cu mai mult timp spunea ca ii va ierta absolut orice soțului ei, inevitabilul s-a produs.…

- Chef Sorin Bontea și-a ales echipa din sezonul 11 Chefi la cuțite, in ediția difuzata pe data de 10 mai 2023. 6 concurenți au primit tunica roșie de la jurat in bootcamp, așteptand sa li se alature cuțitul de aur pentru a intregi grupul.

- The Floor, noua emisiune-concurs de la Kanal D. Despre ce va fi vorba! Kanal D a achiziționat recent un format internațional de emisiune-concurs. Este vorba despre The Floor, format realizat de o companie olandeza. Postul de televiziune mizeaza mult pe acest gen de show-uri. Spre exemplu, emisiunea…

- Comitetul Director al postului public de televiziune a dat unda verde pentru inceperea negocierilor pentru organizarea reality-show-ului Big Brother. Celebrul format de televiziune a mai fost difuzat in Romania in anul 2003, pe Prima TV. De ce critica dur Dan Negru postul public de televiziune TVR pentru…

- La un an de la prima ediție a emisiunii ”Jocul cuvintelor”, Dan Negru ne spune cați bani au caștigat concurenții. Bilanțul emisiunii pentru care popularul prezentator a inchis seria succeselor la Antena 1 și s-a mutat la Kanal D este un unul mult mai amplu. Au fost 34.000 de minute de concurs, 760…

- Intr-un an de difuzare a emisiunii „Jocul cuvintelor cu Dan Negru” la Kanal D au fost folosite peste 11.000 de cuvinte, s-au scurs 34.000 de minute de concurs, au participat 760 de concurenți, au fost oferite 45.000 de indicii și 10.000 de litere au fost cerute de concurenți in timpul show-ului, transmite…

- Concurentii reality show-ului matrimonial aflati in cursa pentru marele premiu in valoare de 40.000 de Euro vor petrece sarbatorile pascale in casa Mireasa, dar vor avea parte de o multime de surprize. Printre acestea se va numara si vizita familiilor lor, un moment cu totul si cu totul emotionant.