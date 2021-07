Stiri pe aceeasi tema

- Compania de curierat DPD Romania a anuntat joi ca lanseaza Serviciul Predict, care indica ora de livrare a coletelor. Pana acum, peste 250.000 de destinatari din Bucuresti au beneficiat deja de acest serviciu, iar pana la finalul anului serviciul va fi disponibil in toata tara. „Curierul da ora exacta.…

- “Curierul da ora exacta. Au trecut vremurile in care trebuia sa stam toata ziua acasa, in asteptarea curierului. De acum, putem sti ora precisa de livrare, datorita unui serviciu special, oferit de catre compania de curierat DPD Romania tuturor clientilor sai. Serviciul Predict indica intervalul orar…

- Romania nu mai figureaza cu nicio universitate in Top 1.000 mondial in QS World University Ranking, editia 2022. Cele mai mari universitati din tara, cea din Bucuresti si Babes-Bolyai din Cluj au coborat pe locurile 1001 si 1002. Clasamentul global este condus de Massachusetts Institute of Technology.

- Gabriela Firea: „Nepasare fața de valurile scumpiri care devasteaza puterea de cumparare și saracesc populația Romaniei, in condițiile inghețarii veniturilor! Scumpirilor deja produse, de la inceputul anului și pana acum, li se adauga noi scumpiri la energie electrica și gaze naturale.De la 1 iulie…

- Relaxare a restricțiilor pentru perioada estivala in turism RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : Autoritațile au subliniat marti, din nou, ca relaxarea masurilor de limitare a pandemiei, inclusiv eliminarea purtarii maștii în aer liber, depinde de rata de vaccinare. Premierul Florin Cîțu…

- Industria de spectacole și evenimente din Romania funcționeaza in aceasta perioada dupa o serie de norme incoerente și neadaptate contextului actual, care nu au in vedere specificul și complexitatea acestei industrii, susțin reprezentanții Asociației lucratorilor in industria Spectacolelor din Romania.…

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.636 cazuri noi de persoane infectate cu SARS–CoV–2. Pana astazi, 30 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.055.265 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 989.393 de…

- Prețul mediu solicitat de vânzatorii de apartamente și case s-a majorat cu 2,2% înprimul trimestru din 2021 fața de trimestrul anterior, arata o analiza recent publicata (link la finalul articolului). Ritmul anual de creștere a prețurilor a încetinit din cauza scaderii cererii…