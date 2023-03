Emisiile globale de dioxid de carbon legate de energie, nivel record în 2022 Emisiile globale de dioxid de carbon legate de energie au atins un nivel record anul trecut, desi mai multe tehnologii curate, cum ar fi energia solara si vehiculele electrice, au contribuit la limitarea impactului consumului crescut de carbune si petrol, a anuntat joi Agentia Internationala pentru Energie (AIE), transmite Reuters. In urmatorii ani vor fi necesar reduceri profunde ale emisiilor, in principal din arderea combustibililor fosili, pentru a fi indeplinite obiectivele de limitare a cresterii temperaturilor la nivel global si de prevenire a schimbarilor climatice, au spus oamenii de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

In urmatorii ani vor fi necesar reduceri profunde ale emisiilor, in principal din arderea combustibililor fosili, pentru a fi indeplinite obiectivele de limitare a cresterii temperaturilor la nivel global si de prevenire a schimbarilor climatice, au spus oamenii de stiinta.

