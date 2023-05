Emisarul chinez e în a doua lui zi în Ucraina unde se insistă asupra „respectării integrităţii sale teritoriale” Emisarul chinez trimis de Beijing a petrecut miercuri a doua zi a vizitei sale in Ucraina, unde autoritatile au insistat asupra „respectarii integritații sale teritoriale”, recunoscand in acelasi timp „importanta” rolului Chinei in eforturile de a pune capat invaziei ruse, transmite AFP. Turneul emisarului lui Li Hui, menita sa promoveze o reglementare politica a razboiului, urmeaza sa-l poarte ian continuare pe acesta in Polonia, Franta (la inceputul saptamanii viitoare), Germania si Rusia. La Kiev, Hui s-a intalnit cu ministrul de externe Dmitro Kuleba inaintea unei „posibile” intalniri cu presedintele… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

